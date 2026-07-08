В Эрмитаже изменят ценообразование на билеты для уменьшения нагрузки на музей

С 14 июля в Государственном Эрмитаже начнётся тестирование новой системы ценообразования на входные билеты, как сообщила «Российская газета». Основная цель изменений — уменьшить нагрузку на музейную инфраструктуру, которая традиционно наблюдается в часы с 11:00 до 16:00, когда музей посещают до 80% всех гостей.