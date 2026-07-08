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В Эрмитаже изменят ценообразование на билеты для уменьшения нагрузки на музей

Посещать музей по вечерам будет дешевле.

С 14 июля в Государственном Эрмитаже начнётся тестирование новой системы ценообразования на входные билеты, как сообщила «Российская газета». Основная цель изменений — уменьшить нагрузку на музейную инфраструктуру, которая традиционно наблюдается в часы с 11:00 до 16:00, когда музей посещают до 80% всех гостей.

Особенно эта проблема актуальна летом, когда высокая температура и большое количество людей делают посещение экспозиций в дневное время менее комфортным. Новая система тарифов направлена на улучшение условий для посетителей, сохранение экспонатов и обеспечение безопасности музейных пространств.

Механизм регулирования прост: вечерние сеансы будут стоить в 1,7−2,4 раза дешевле дневных. Это позволит эффективно перераспределить потоки посетителей, снизив нагрузку в часы пик.

Отмечается, что все действующие льготы и социальные программы музея остаются без изменений.