В Черняховском районе в небо подняли беспилотники, которые нашли заросшие поля

Вблизи пос. Подгорное Черняховского района обнаружили неиспользуемые поля — земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 15 га просто зарастают сорняками и кустарником. Как рассказали в областном Россельхознадзоре, обследовали участки, которые принадлежат на праве аренды физическому лицу, с применением беспилотного летательного аппарата.