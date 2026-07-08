Снег к концу недели в июле пообещали синоптики: где ждать сугробы

В Волгограде после аномальной жары в плюс 35 градусов ожидается незначительное похолодание. Волгоградский ЦГМС прогнозирует на субботу и воскресенье, 11 и 12 июля, температуру около плюс 30 градусов с грозами и ливнями.
В это же время в других регионах России синоптики допускают выпадение снега. Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова рассказала ТАСС, что снег возможен в Норильске, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе и на северо-западе Якутии.
«В районе Норильска есть розовые точки, что может соответствовать снегу», — пояснила Макарова. По ее словам, в Сибири на протяжении недели наблюдается похолодание, не исключен и мокрый снег.
Ранее снег уже выпадал в некоторых районах Чукотского автономного округа в начале июля.
А волгоградцам на выходных стоит взять с собой зонт из-за возможных гроз и ливней, несмотря на снижение жары.
Ранее сообщалось о штормовом предупреждении сегодня, 8 июля 2026 года.