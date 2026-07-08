Снег к концу недели в июле пообещали синоптики: где ждать сугробы

В это же время в других регионах России синоптики допускают выпадение снега. Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова рассказала ТАСС, что снег возможен в Норильске, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе и на северо-западе Якутии.