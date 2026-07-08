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Средняя зарплата в Нижегородской области в апреле достигла 88,9 тысячи рублей

Этот показатель номинальных доходов населения увеличился на 12,3%

Источник: Комсомольская правда

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Нижегородской области в апреле 2026 года составила 88 879,7 рубля. По сравнению с апрелем прошлого года показатель вырос на 12,3%, сообщает Нижегородстат. Реальный рост зарплаты (с учётом инфляции) за тот же период достиг 6,6%.

За январь-апрель 2026 года средняя номинальная зарплата в регионе сложилась на уровне 83 943,3 рубля, что на 11% выше, чем за аналогичный период 2025 года. Статистика отражает устойчивую положительную динамику доходов населения в регионе.

Ранее сообщалось, что самые высокие доходы в Нижнем Новгороде у сотрудников сферы ИТ и связи. В среднем специалисты здесь зарабатывают 177 тысяч рублей. Таким образом, столица Приволжья заняла 22-е место в рейтинге городов России по уровню зарплат в отраслях.