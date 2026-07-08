Средняя зарплата в Нижегородской области в апреле достигла 88,9 тысячи рублей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Нижегородской области в апреле 2026 года составила 88 879,7 рубля. По сравнению с апрелем прошлого года показатель вырос на 12,3%, сообщает Нижегородстат. Реальный рост зарплаты (с учётом инфляции) за тот же период достиг 6,6%.