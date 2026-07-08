Аспиранты-женщины оказались счастливее, но тревожнее мужчин

Кроме того, женщины более склонны после обучения продолжать карьеру в академической среде, тогда как мужчины чаще выбирают коммерческий сектор. Данные о таких различиях между полами будут полезны при разработке адресных программ поддержки молодых ученых, способных привлечь перспективные кадры в российскую науку. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в Journal of Institutional Studies.
В последние годы российские научно-исследовательские организации сталкиваются с тем, что все меньше аспирантов защищают диссертации в установленные сроки. Например, в 2017 году вовремя защитилось 13% от всех поступивших, а в 2024 — уже только 10,5%. Более того, многие вовсе не завершают обучение: по статистике прием в аспирантуру в 2,4 раза превышает выпуск из нее. Одновременно увеличивается гендерный дисбаланс: в 2024 году среди аспирантов было 72,7% мужчин и 27,3% женщин. В этих условиях специалистам важно понимать, насколько довольны аспиранты условиями для жизни и деятельности и какие проблемы видят в исследовательской сфере. Это позволит развивать академическую среду так, чтобы она была привлекательной для всех поступающих, независимо от пола. Однако до сих пор масштабных исследований на эту тему не проводилось.
Ученые из Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) провели онлайн-опрос среди 2395 аспирантов из 342 университетов и научных организаций по всей России. Участники должны были оценить собственные уровни счастья, тревожности, удовлетворенности жизнью, а также рассказать о карьерных стремлениях и зарплатных ожиданиях после обучения.
Оказалось, что женщины-аспирантки более счастливы и удовлетворены жизнью, чем мужчины-аспиранты, но у них в 1,6 раза чаще наблюдаются высокие уровни тревожности. Авторы связывают это с большой эмоциональной нагрузкой: аспирантки часто совмещают роли исследователя и преподавателя с личными и семейными обязанностями (в том числе воспитанием детей), что создает хронический дефицит времени и усиливает стресс. При этом исследование показало, что у женщин показатели благополучия остаются стабильными на протяжении всех лет обучения, тогда как у мужчин к третьему-четвертому курсу доля довольных жизнью заметно снижается — с 46% на первом курсе до 30% на третьем.
Кроме того, авторы выявили различия в профессиональных стремлениях: женщины после обучения в аспирантуре чаще стремятся остаться в академической сфере — заниматься преподаванием и исследованиями. Участницы опроса выделяли в качестве привлекательных черт академической работы гибкий график, стабильную заработную плату и возможности для саморазвития. Мужчины-респонденты преимущественно отмечали в качестве будущего места работы коммерческий сектор, считая, что аспирантура дает дополнительные конкурентные преимущества на государственной службе и при работе в частных компаниях.
Различия в планируемой карьере отразились и на зарплатных ожиданиях аспирантов разного пола. Мужчины демонстрировали более высокие запросы по зарплате, но при этом чаще отмечали свое низкое финансовое благополучие. Женщины, напротив, при более скромных финансовых притязаниях располагали себя на средних ступенях по шкале достатка.
«По нашему мнению, это расхождение отражает разные системы социальных сравнений: мужчины ориентируются на внешние, более престижные примеры (включая успешных сверстников из бизнеса), а женщины — на контекст самой академической среды», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Ольга Герасимова, кандидат экономических наук, доцент кафедры управления человеческими ресурсами экономического факультета ЮФУ.
Полученные результаты будут полезны при разработке дифференцированных мер поддержки аспирантов. Например, как показало исследование, для женщин в первую очередь важно психологическое сопровождение в работе с тревожностью, а также создание инфраструктуры, которая позволяет совмещать материнство и научную карьеру. По мнению авторов, чтобы сделать аспирантуру более привлекательной для мужчин, необходимо повышать материальную привлекательность научной карьеры, чтобы она стала конкурентной альтернативой коммерческому сектору.