Аспиранты-женщины оказались счастливее, но тревожнее мужчин

В последние годы российские научно-исследовательские организации сталкиваются с тем, что все меньше аспирантов защищают диссертации в установленные сроки. Например, в 2017 году вовремя защитилось 13% от всех поступивших, а в 2024 — уже только 10,5%. Более того, многие вовсе не завершают обучение: по статистике прием в аспирантуру в 2,4 раза превышает выпуск из нее. Одновременно увеличивается гендерный дисбаланс: в 2024 году среди аспирантов было 72,7% мужчин и 27,3% женщин. В этих условиях специалистам важно понимать, насколько довольны аспиранты условиями для жизни и деятельности и какие проблемы видят в исследовательской сфере. Это позволит развивать академическую среду так, чтобы она была привлекательной для всех поступающих, независимо от пола. Однако до сих пор масштабных исследований на эту тему не проводилось.