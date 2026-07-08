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Двух калининградцев осудили по статье о государственной измене

Один представил злоумышленникам координаты объектов транспортной инфраструктуры для диверсий, второй выступил организатором.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность двух жителей региона, они причастны к государственной измене. О фигурантах, которым 24 года и 25 лет, сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.

Младший предоставил украинской стороне координаты объектов транспортной инфраструктуры для совершения диверсий. Он получил 18 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части — в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.

Старший, действуя под руководством и по заданию представителя украинских спецслужб, выступил организатором диверсий. Он осужден на 24 года лишения свободы с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, а оставшейся части — в колонии строго режима со штрафом 800 тысяч рублей.

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