Двух калининградцев осудили по статье о государственной измене

Старший, действуя под руководством и по заданию представителя украинских спецслужб, выступил организатором диверсий. Он осужден на 24 года лишения свободы с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, а оставшейся части — в колонии строго режима со штрафом 800 тысяч рублей.