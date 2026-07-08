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В московском роддомме женщина родила 16-го ребенка

В московской клинической больнице № 29 женщина родила 16-го ребенка.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Медики московской клинической больницы № 29 имени Баумана помогли женщине родить шестнадцатого ребенка, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

«Пациентка вновь доверила один из самых важных моментов своей жизни команде столичных врачей роддома ГКБ № 29. В семье появился девятый сын, а также уже подрастают семь дочек», — говорится в сообщении ведомства на платформе «Макс».

Уточняется, что роды прошли благополучно, под внимательным и бережным наблюдением специалистов. Малыш появился на свет здоровым: его вес составил 4,2 килограмма, рост — 56 сантиметров. Сейчас мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже принимают поздравления.