В московском роддомме женщина родила 16-го ребенка

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Медики московской клинической больницы № 29 имени Баумана помогли женщине родить шестнадцатого ребенка, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
«Пациентка вновь доверила один из самых важных моментов своей жизни команде столичных врачей роддома ГКБ № 29. В семье появился девятый сын, а также уже подрастают семь дочек», — говорится в сообщении ведомства на платформе «Макс».
Уточняется, что роды прошли благополучно, под внимательным и бережным наблюдением специалистов. Малыш появился на свет здоровым: его вес составил 4,2 килограмма, рост — 56 сантиметров. Сейчас мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже принимают поздравления.