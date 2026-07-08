Дополнительные электрички запустят между Нижним Новгородом и Моховыми Горами

С 9 июля на маршрут Нижний Новгород — Моховые Горы выйдут дополнительные электрички. Об этом рассказали в пресс-службе ГЖД.
Сообщается, что электричка № 6278 будет ходить ежедневно: отправление из Нижнего Новгорода — в 20:30, прибытие на Моховые горы — в 21:10. Обратный рейс запланирован на 21:32, время в пути — 34 минуты.
По выходным дням по маршруту будет курсировать дополнительный поезд — № 6233. С конечной станции на Бору он будет отправляться в 16:28, чтобы доставить пассажиров в столицу Приволжья к 17:08.
Еще четыре электрички, которые до этого ходили только в определенные дни, станут ежедневными. Речь идет о маршрутах № 6209 Моховые Горы — Нижний Новгород, № 6234 Нижний Новгород — Моховые Горы, № 6217/6218 Моховые Горы — проспект Гагарина и № 6236 Нижний Новгород — Моховые Горы.