Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем семьи, любви и верности и рассказал о мерах поддержки

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности. В своем обращении глава региона подчеркнул особую значимость этого праздника для каждого человека.
. «Праздник про главное: про дом, где всегда поймут, простят и искренне порадуются успехам. Про тыл, который дает силы и вдохновляет на новые свершения», — отметил Глеб Никитин.
Глава региона сообщил, что за последние 15 лет количество многодетных семей в Нижегородской области увеличилось в три раза. По его словам, в области активно создаются условия для повышения рождаемости и качества жизни, а также развивается социальная инфраструктура. В частности, в субъекте действует масштабный проект поддержки молодых родителей «ОСНОВА».
. «Мы поддерживаем каждую семью, где рождается малыш, с помощью проекта “ОСНОВА”. За первый год выплаты до 1 млн рублей и “Подарок новорожденному” получили около 19 тысяч семей», — заявил губернатор. «Берегите друг друга, цените каждый миг с родными. Желаю вашему дому благополучия, любви и верности!» — обратился к нижегородцам губернатор.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днём семьи, любви и верности.