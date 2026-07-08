Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем семьи, любви и верности и рассказал о мерах поддержки

Глава региона сообщил, что за последние 15 лет количество многодетных семей в Нижегородской области увеличилось в три раза. По его словам, в области активно создаются условия для повышения рождаемости и качества жизни, а также развивается социальная инфраструктура. В частности, в субъекте действует масштабный проект поддержки молодых родителей «ОСНОВА».