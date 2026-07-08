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Режим беспилотной опасности сняли в Нижегородской области 8 июля

Режим беспилотной опасности сохранялся в регионе больше суток.

На территории Нижегородской области сняли режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Ограничения сняли 8 июля. Напомним, что режим беспилотной опасности сохранялся в регионе больше суток. Его ввели рано утром 7 июля.

Ранее 4 рейса задержаны и 2 отменены в аэропорту Нижнего Новгорода.

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