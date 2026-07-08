Режим беспилотной опасности сняли в Нижегородской области 8 июля

На территории Нижегородской области сняли режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Ограничения сняли 8 июля. Напомним, что режим беспилотной опасности сохранялся в регионе больше суток. Его ввели рано утром 7 июля.
Ранее 4 рейса задержаны и 2 отменены в аэропорту Нижнего Новгорода.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше