В Москве 8 июля одновременно поженились сразу 100 пар

Семья — лучший подарок самому себе. Самое долгое и захватывающее приключение, какое только можно себе представить. И, пожалуй, одно из самых важных достижений в жизни каждого человека. Именно поэтому День семьи, любви и верности, который отмечается в нашей стране 8 июля, с каждым годом становится все популярнее. Официальный статус праздник получил в 2022 году, когда соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Что изменилось за это время и как отмечают этот День — в материале «Газеты.Ru».