Нарушения при оформлении сливочного масла выявили в Ростове

Добавим, также с 1 января по 30 июня в одной из торговых сетей на территории региона выявили шесть фактов продажи фальсифицированной молочной продукции. В магазины продукция поступала от юрлица, зарегистрированного в Аксайском районе. В этом случае нарушителю также вынесли предостережение, а все материалы направили в Роспотребнадзор.