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Нарушения при оформлении сливочного масла выявили в Ростове

В Ростове документы на сливочное масло оформили при аннулированном сертификате.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону выявили нарушение при оформлении электронных документов на сливочное масло. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.

На нарушении поймали площадку юридического лица. Оказалось, уполномоченный работник предприятия заполнил документы без производственного сертификата. При этом сертификат был аннулирован ранее за несоответствие товара.

— Это могло привести к выпуску небезопасной молочной продукции. Юридическому лицу объявили предостережение, — сообщили в управлении Россельхознадзора.

Добавим, также с 1 января по 30 июня в одной из торговых сетей на территории региона выявили шесть фактов продажи фальсифицированной молочной продукции. В магазины продукция поступала от юрлица, зарегистрированного в Аксайском районе. В этом случае нарушителю также вынесли предостережение, а все материалы направили в Роспотребнадзор.

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