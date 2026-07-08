8 июля в Самарской области поженились более 250 пар

8 июля в День семьи, любви и верности в Самарской области поженились более 250 пар. Такие данные привел губернатор Вячеслав Федорищев. Он рассказал, что среди новобрачных был ветеран СВО и выпускник первого потока «Школы героев».
«Был счастлив вместе с супругой принять участие в церемонии бракосочетания ребят, поздравили молодоженов с таким важным днем в их жизни», — написал глава региона в своем канале в МАКС.
Комитет ЗАГС Самарской области сообщил, что более 40 пар в этот день связали себя узами брака во Дворце бракосочетаний в Самаре. Для молодоженов и гостей торжеств организовали тематические фотозоны, постановки от артистов.
Также молодожены в Самарской области активно бронируют «красивые» даты для регистрации брака, ближайшая такая дата — 26.07.2026.