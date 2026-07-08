«Ростовский часовой завод» переизбрал гендиректора

Согласно опубликованному документу, единогласным решением председателем совета директоров общества избран Алексей Плющев. Генеральным директором переизбрана Елена Алексеенко, ее полномочия были продлены на год. Согласно данным rusprofile, госпожа Алексеенко работает на должности с 2022 года. По информации портала, АО «РЧЗ» работает с 1994 года в сфере аренды и управления нежилой недвижимостью.