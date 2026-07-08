Экоакция «Зелёная волна» собрала рекордное количество участников

«Мы облагораживаем свой город, а самое главное — прививаем эти привычки детям. Сегодня со мной пятилетняя дочь, и впервые она приехала на акцию ещё в коляске», — рассказывает Юлия Казак из Саяногорска. «Здесь отдыхали ещё наши дедушки и бабушки. Хочется, чтобы на замену деревьям, которые уже отживают свой срок, появлялись новые и так же радовали наших детей», — говорит Светлана Веселова из Нижнего Новгорода. «Я прикрепил к дереву бирку с именем будущего внука. Надеюсь, что отгадаю, и его назовут именно так — Максимилиан», — делится Антон Фоменко из Североуральска.