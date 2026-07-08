Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экоакция «Зелёная волна» собрала рекордное количество участников

Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» объединил три тысячи волонтёров, чтобы посадить деревья и цветы в 40 городах и посёлках от Кубани до Сибири. Нижегородской области акция «Зелёная волна» подарила новые аллеи клёнов, сирени и калины в Нижнем Новгороде и Павлово. В этом году участники «Зелёной волны» посадили по всей России…

Источник: Живем в Нижнем

Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» объединил три тысячи волонтёров, чтобы посадить деревья и цветы в 40 городах и посёлках от Кубани до Сибири. Нижегородской области акция «Зелёная волна» подарила новые аллеи клёнов, сирени и калины в Нижнем Новгороде и Павлово.

В этом году участники «Зелёной волны» посадили по всей России три тысячи молодых деревьев, кустарников и цветов. Новые аллеи и скверы появились в самых популярных и знаковых городских пространствах. Растения выбирали с учётом местного климата и пожеланий жителей. Самыми популярными деревьями стали ель, черемуха и яблоня, а лидером с большим отрывом — сирень.

«Сирень для меня — запах детства и радости. Мне очень приятно, что его почувствует каждый, кто пройдёт по этой тропинке», — говорит Эдмонд Мартиросян из Дивногорска. «Москва всегда ассоциируется у меня с сиренью, она вся пропитана её ароматом. Кроме того, это удобное растение — компактное, красивое, не мешает ни постройкам, ни посадкам», — отмечает Ольга Яценко, младший научный сотрудник главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН. «Мне нравится сирень — она вкусно пахнет и красивого цвета», — подытоживает девятилетний Ярослав Барановский из Североуральска.

Волонтёры фонда «Вольное Дело» уверены: растущим городам не хватает зелени, а такие акции делают их гораздо комфортнее для жизни. При этом они подчеркивают, что «Зелёная волна» не только улучшает городской ландшафт: она формирует культуру добрососедства и бережного отношения к природе. Для многих участие в акции стало семейной традицией, которую можно разделить с детьми и внуками.

«Мы облагораживаем свой город, а самое главное — прививаем эти привычки детям. Сегодня со мной пятилетняя дочь, и впервые она приехала на акцию ещё в коляске», — рассказывает Юлия Казак из Саяногорска. «Здесь отдыхали ещё наши дедушки и бабушки. Хочется, чтобы на замену деревьям, которые уже отживают свой срок, появлялись новые и так же радовали наших детей», — говорит Светлана Веселова из Нижнего Новгорода. «Я прикрепил к дереву бирку с именем будущего внука. Надеюсь, что отгадаю, и его назовут именно так — Максимилиан», — делится Антон Фоменко из Североуральска.

Самую масштабную за девять лет акцию «Зелёная волна» приурочили к завершению первого этапа федерального проекта «Чистый воздух», чтобы напомнить о роли зелёных зон в промышленных регионах.

Узнать больше по теме
Олег Дерипаска: биография скандально известного российского миллиардера
Фамилия миллиардера знакома многим россиянам из сводок новостей. Главное из биографии Олега Дерипаски: его карьера, личная жизни и самые громкие дела в суде.
Читать дальше