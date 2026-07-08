К бедам! Что нельзя делать в день Тихвинской иконы Божией Матери 9 июля 2026

В XX веке святыня пережила тяжёлые испытания: после закрытия монастыря она оказалась за пределами России, а в 1949 году была вывезена в Чикаго, где находилась около 60 лет. В 2004 году после завершения восстановления Тихвинской обители и долгих переговоров икона была возвращена в Россию и 8 июля торжественно доставлена в Тихвинский монастырь, где вновь заняла своё историческое место.