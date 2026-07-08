К бедам! Что нельзя делать в день Тихвинской иконы Божией Матери 9 июля 2026

9 июля православная церковь чтит один из самых почитаемых образов Богородицы — Тихвинскую икону. С этим днём связана удивительная история: явление святыни над водами, столетия почитания, вынужденное изгнание за океан и триумфальное возвращение на родину уже в XXI веке. Подробнее о том, о чём молятся Тихвинской иконе и какие правила стоит соблюдать в этот день, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
История Тихвинской иконы.
По преданию, Тихвинскую икону Божией Матери написал апостол и евангелист Лука ещё при жизни Пресвятой Богородицы. В V веке образ был перенесён из Иерусалима в Константинополь, а в 1383 году чудесным образом оказался на Русской земле: икону, как рассказывает церковное предание, увидели сияющей над водами Ладожского озера, после чего она остановилась у реки Тихвинки в новгородских землях.
На месте явления сначала возвели деревянную церковь, а в 1560 году по указу Ивана Грозного был основан Тихвинский Богородичный Успенский монастырь. На протяжении веков икону почитали как одну из главных святынь Русской православной традиции; согласно церковному преданию, она стала заступницей монастыря во время осады шведскими войсками в 1613—1614 годах.
В XX веке святыня пережила тяжёлые испытания: после закрытия монастыря она оказалась за пределами России, а в 1949 году была вывезена в Чикаго, где находилась около 60 лет. В 2004 году после завершения восстановления Тихвинской обители и долгих переговоров икона была возвращена в Россию и 8 июля торжественно доставлена в Тихвинский монастырь, где вновь заняла своё историческое место.
Молитва Тихвинской иконе.
Тихвинская икона Божией Матери особенно почитается верующими как образ, перед которым молятся о здоровье и благополучии детей, об их воспитании, а также о даровании детей супругам, испытывающим трудности с зачатием. К ней также обращаются с молитвой об исцелении, духовной поддержке, утешении в скорби и помощи в сложных жизненных обстоятельствах.
Что нельзя делать в день Тихвинской иконы Божией Матери 9 июля 2026 года?
— Нельзя ссориться и выяснять отношения. Считается, что в день Тихвинской иконы Божией Матери важно сохранять мир и спокойствие в семье. По традиции старались избегать конфликтов, чтобы не навлечь разлад и обиды.
— Нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом. По традиции этот день посвящали молитве, отдыху и духовным размышлениям. Сложную работу по возможности откладывали на другое время.
— Нельзя отказывать кому-либо в помощи и просьбах. В народе верили, что добро, сделанное в этот день, обязательно вернётся сторицей. Поэтому старались проявлять милосердие, щедрость и отзывчивость.
— Нельзя венчаться. 9 июля приходится на период Петрова поста, во время которого православная церковь не совершает таинство венчания. Поэтому для этого выбирают дату после окончания поста.
Что можно делать в день Тихвинской иконы Божией Матери 9 июля 2026 года?
— Посетить храм. В день Тихвинской иконы Божией Матери верующие приходят на богослужение, молятся перед образом Богородицы и просят её о здоровье, семейном благополучии и защите.
— Отправиться в лес за ягодами. По народной традиции 9 июля считался удачным днём для сбора лесных ягод, особенно земляники. Верили, что именно к этому времени она полностью созревает, а собранные в этот день ягоды будут особенно вкусными и полезными.
— Провести время с друзьями и родственниками. Праздник принято встречать в кругу близких, поддерживая добрые отношения и тёплое общение. Считалось, что совместная трапеза и искренние беседы помогают сохранить мир и согласие в семье.