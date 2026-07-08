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Режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области 8 июля

Он действовал с утра 7 июля.

Источник: Живем в Нижнем

Режим беспилотной опасности, объявленный в Нижегородской области 7 июля, отменили. Об этом сообщили в РСЧС региона 8-го числа.

Особый режим действовал с 6:17 вторника до 15:58 среды. Нижегородцев призвали не приближаться к обломкам дронов в случае их обнаружения.

Напомним, утром в аэропорту имени Чкалова было задержано четыре рейса, один из них международный. Всего за минувшую ночь силами ПВО было сбито 415 вражеских БПЛА на территориях почти 20 регионов: Нижегородской области в этом списке не оказалось.

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