Режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области 8 июля

Режим беспилотной опасности, объявленный в Нижегородской области 7 июля, отменили. Об этом сообщили в РСЧС региона 8-го числа.
Особый режим действовал с 6:17 вторника до 15:58 среды. Нижегородцев призвали не приближаться к обломкам дронов в случае их обнаружения.
Напомним, утром в аэропорту имени Чкалова было задержано четыре рейса, один из них международный. Всего за минувшую ночь силами ПВО было сбито 415 вражеских БПЛА на территориях почти 20 регионов: Нижегородской области в этом списке не оказалось.
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