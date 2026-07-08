Зампредом черноземного Сбербанка по проблемным активам стал Евгений Поливаев

Евгений Поливаев окончил Воронежский аграрный университет имени Глинки по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», а также прошел программу обучения «Сбербанк 500». Начал карьеру в Сбере в 2000 году. В июне 2013 года возглавил Липецкое отделение. С 2019 года занимал должность управляющего Белгородским отделением. Под руководством господина Поливаева, в частности, в Белгороде был открыт кампус школы цифровых технологий от Сбера «Школа 21» и внедрен проект «Безопасный город». Является кандидатом экономических наук. Женат, воспитывает двух детей.