Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зампредом черноземного Сбербанка по проблемным активам стал Евгений Поливаев

Экс-управляющий Белгородского отделения Сбербанка Евгений Поливаев был назначен на пост заместителя председателя Центрально-Черноземного банка Сбера. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе банка.

Источник: Коммерсантъ

Экс-управляющий Белгородского отделения Сбербанка Евгений Поливаев был назначен на пост заместителя председателя Центрально-Черноземного банка Сбера. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе банка.

Господин Поливаев будет руководить блоком по работе с проблемными активами и правовыми вопросами. До него, с марта 2018 года, этот блок курировал Михаил Белоусов. Он продолжит работу в направлении проблемных активов в Белгородском отделении, пояснили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе банка.

Евгений Поливаев окончил Воронежский аграрный университет имени Глинки по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», а также прошел программу обучения «Сбербанк 500». Начал карьеру в Сбере в 2000 году. В июне 2013 года возглавил Липецкое отделение. С 2019 года занимал должность управляющего Белгородским отделением. Под руководством господина Поливаева, в частности, в Белгороде был открыт кампус школы цифровых технологий от Сбера «Школа 21» и внедрен проект «Безопасный город». Является кандидатом экономических наук. Женат, воспитывает двух детей.

«Убежден, что, возглавив блок “проблемные активы и правовые вопросы”, Евгений Поливаев вместе с командой продолжит реализацию стратегически значимых проектов, направленных на укрепление позиций банка, защиту интересов клиентов и развитие предпринимательской среды во всех регионах Черноземья», — сказал председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Абрамкин.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что пост управляющего Белгородского отделения Сбербанка занял Иван Стукалов.