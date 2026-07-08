Что будет с погодой в Беларуси из-за циклона над странами Балтии. Подробности сообщает портал pogoda.by.
В четверг, 9 июля, за погоду в Беларуси будут отвечать атмосферные фронты от циклона, центр которого находится над странами Балтии. Прогнозируется облачная с прояснениями погода, на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В дневные часы местами возможны грозы. Ветер будет юго-западный, порывистый. Ночью температура воздуха составит от +9 до +14 градусов, а днем — от +15 до +21 градуса.
В пятницу, 10 июля, погоду будет формировать циклон, центр которого переместится на территорию страны. Будет облачная погода. На большей части территории пройдут дожди, а по западу — местами сильные дожди. В отдельных районах вероятны грозы.
В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер будет переменных направлений, а при грозах порывистый. В ночные часы ожидается от +7 до +13 градусов. Днем будет от +17 до +23 градусов, а по западной части — от +15 до +16 градусов.
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