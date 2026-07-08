Что будет с погодой в Беларуси из-за циклона над странами Балтии

В четверг, 9 июля, за погоду в Беларуси будут отвечать атмосферные фронты от циклона, центр которого находится над странами Балтии. Прогнозируется облачная с прояснениями погода, на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В дневные часы местами возможны грозы. Ветер будет юго-западный, порывистый. Ночью температура воздуха составит от +9 до +14 градусов, а днем — от +15 до +21 градуса.