Ас Здоровцев стал первым Героем СССР в Великой Отечественной

Он мог остаться в тылу, работать механиком на речном флоте или стать инструктором аэроклуба, но выбрал фронт. Уроженец Ростовской области, привыкший к ремонту двигателей и полётным картам, стал командиром истребительного звена. Степан Здоровцев быстро завоевал репутацию одного из самых талантливых асов Красной армии. Он защищал небо над Ленинградом и Псковом. И стал первым человеком, удостоенным звания Героя Советского Союза в Великой Отечественной войне.
8 июля 1941 года, на восемнадцатый день войны, вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении высокого звания. Подробности в материалле rostov.aif.ru.
Таран над Островом.
Степан родился в декабре 1916 года в крестьянской семье, жившей тогда на территории нынешнего Семикаракорского района. В 13 лет родители переехали в станицу Константиновскую (350 км от Ростова. — Ред.), где юноша окончил девять классов и тракторно-механическую школу. Позже он переехал в Астрахань, работал мотористом на баркасе, затем — механиком.
В 1937 году он окончил аэроклуб, получив диплом пилота. Осенью 1938-го его направили в Сталинградское военное авиационное училище. Через два года, сдав экзамены на «отлично», молодой лётчик попал в 158-й истребительный полк под Псковом. Там он оттачивал технику воздушного боя, прошёл курсы командиров звеньев в Пушкине и участвовал в параде над Дворцовой площадью в Ленинграде.
Война застала полк на аэродроме Кресты. С 22 июня истребители практически не садились: прикрывали отход войск, защищали Псков и Остров. 27 июня Здоровцев перехватил немецкий бомбардировщик, атаковал сверху и поджёг машину точной очередью. Это была его первая личная победа.
На следующий день над Островом появилась группа из десяти бомбардировщиков Ju-88 в сопровождении истребителей Messerschmitt. Завязался ожесточённый бой. Здоровцев полностью израсходовал боекомплект, но на обратном пути вновь встретил одинокий «Юнкерс».
Патронов не было. Лётчик принял мгновенное решение. Разогнав свой И-16, он снизу поднырнул под хвост врага и винтом срубил его. Немецкий самолёт, теряя управление, рухнул. Экипаж выпрыгнул с парашютами и попал в плен. Сам Здоровцев, чудом удерживая повреждённую машину, сумел дотянуть до своего аэродрома и сесть. Уже через два часа он снова вылетел на задание.
Последнее письмо.
8 июля 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР младшему лейтенанту Здоровцеву присвоили звание Героя Советского Союза. Он стал первым человеком, удостоенным этой награды в Великой Отечественной войне.
9 июля однополчане поздравляли героя. Но радость была недолгой. В тот же день Степан вылетел на разведку. Задание предполагало только наблюдение, но, увидев вражеские самолёты на стоянках, лётчик атаковал их. Силы были неравны. В том бою он погиб.
За две недели войны он совершил около 120 боевых вылетов. В последнем письме жене он рассуждал: «История моей фронтовой биографии… уже довольно велика, но писать обо всём не имею ни минуты. Даже сплю на ходу… Идут ожесточённые бои. Мне довелось отправить на тот свет три вражеских самолёта. Сам жив-здоров. Живи спокойно, моя родная. Твой Степан».
Это письмо дошло до адресата, когда герой уже погиб.
Имя в граните.
Сегодня имя Степана Здоровцева увековечено и на малой родине. В Ростове-на-Дону в его честь названа улица в Первомайском районе. В станице Константиновской, где прошли школьные годы лётчика, на здании образовательного учреждения установлена мемориальная доска с золотыми буквами: «Здесь в 1932—1933 годах учился Герой Советского Союза Степан Иванович Здоровцев».
Подвиг Здоровцева отмечен на стеле «Город воинской славы» в Пскове, а в Астрахани, где лётчик начинал свой путь к небу, в 1966 году установили памятник в его честь.
Степан Здоровцев прожил всего 24 года. Но за этот срок он успел пройти путь от моториста до легенды авиации, совершить первый в войне воздушный таран и получить первую звезду героя. Его имя остаётся символом мужества для новых поколений.