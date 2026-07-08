Ас Здоровцев стал первым Героем СССР в Великой Отечественной

За две недели войны он совершил около 120 боевых вылетов. В последнем письме жене он рассуждал: «История моей фронтовой биографии… уже довольно велика, но писать обо всём не имею ни минуты. Даже сплю на ходу… Идут ожесточённые бои. Мне довелось отправить на тот свет три вражеских самолёта. Сам жив-здоров. Живи спокойно, моя родная. Твой Степан».