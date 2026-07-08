Ростовская область вошла в топ-3 по выдаче семейной ипотеки

— Сейчас мы можем с уверенностью сказать: Правительством страны принято решение продлить текущие условия программы «Семейная ипотека» на третий квартал 2026 года. Льготная ставка, предельная сумма кредита, требования к возрасту детей и другие параметры остаются прежними. Это хорошая новость для донских семей — у них есть ещё как минимум три месяца, чтобы спокойно подобрать недвижимость и оформить кредит на действующих выгодных условиях, — отметила Елена Руфова.