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В Верхней Пышме Свердловской области отметили День молодежи

Праздник собрал около 5,8 тысячи человек.

Праздничный фестиваль «Это Новая Пышма», посвященный Дню молодежи, состоялся 27 июня в общественном пространстве «Манин парк» Верхней Пышмы Свердловской области. Событие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в управлении физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма.

Мероприятие посетили около 5,8 тысячи человек. Начался фестиваль с утренних спортивных активностей — семейного забега и соревнований на беговелах среди малышей. Для детей также работала площадка с аниматорами. Днем проводили профориентационные квесты, мастер-классы, викторины и другие интерактивы. Кульминацией праздника стали пенная вечеринка и программа на главной сцене парка.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.