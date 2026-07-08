Лесопромышленники и мебельщики Прикамья договорились развивать новые продукты

«Такие встречи дают возможность открыто обсудить вопросы, которые сегодня волнуют участников рынка, и вместе определить дальнейшие шаги. Встреча, организованная при содействии правительства Пермского края, стала хорошей площадкой для такого диалога. Чем лучше производители понимают задачи и потребности друг друга, тем быстрее можно находить решения, которые укрепляют кооперацию и помогают всей производственной цепочке работать эффективнее», — отметил Дмитрий Колчин, генеральный директор группы компаний «Свеза».