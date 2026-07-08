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Второй за сутки самолет-разведчик НАТО заметили у границ Калининградской области

Второй за сутки самолет-разведчик выполнил полет в районе границы Калининградской области с Польшей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза.

Второй за сутки самолет-разведчик выполнил полет в районе границы Калининградской области с Польшей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза.

Речь идет о принадлежащем британским ВВС самолете радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint. Борт поднялся в небо с авиабазы Уоддингтон, находящейся в английском графстве Линкольншир.

Самолет описал несколько в районе границы Калининградской области, после чего вернулся на аэродром базирования.

Несколькими часами ранее вдоль границ Калининградской области летал американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis II. Борт поднялся в небо с авиабазы в румынской Констанце, проследовал над территориями Венгрии, Словакии и Польши, после чего курсировал вокруг самого западного региона России.

Днем ранее этот же борт уже летал рядом с границами Калининградской области.

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