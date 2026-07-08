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Делегация центра «Мой бизнес» Воронежской области посетила Белоруссию

Участники рабочего визита побывали на ярмарке и круглом столе.

Делегация Воронежской области из представителей и амбассадора центра «Мой бизнес» 3 июля посетили Минск с рабочим визитом. Поездку провели по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре поддержки предпринимательства Воронежской области.

Сначала участники присоединились к праздничным мероприятиям ко Дню независимости Республики Беларусь. В Минске также состоялась ярмарка, где свою продукцию показывали в том числе и российские производители, например, из Тулы.

После состоялся круглый стол с представителями Воронежской области и принимающей стороны. Они обсудили актуальные точки развития и взаимодействия, наметили планы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства двух стран. Главным итогом встречи стало подписание «Дорожной карты» совместных мероприятий на второе полугодие 2026 года. Также договорились о проведении бизнес-миссии воронежских предпринимателей в Минск, которая будет приурочена ко Дню города.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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