Делегация центра «Мой бизнес» Воронежской области посетила Белоруссию

Делегация Воронежской области из представителей и амбассадора центра «Мой бизнес» 3 июля посетили Минск с рабочим визитом. Поездку провели по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре поддержки предпринимательства Воронежской области.
Сначала участники присоединились к праздничным мероприятиям ко Дню независимости Республики Беларусь. В Минске также состоялась ярмарка, где свою продукцию показывали в том числе и российские производители, например, из Тулы.
После состоялся круглый стол с представителями Воронежской области и принимающей стороны. Они обсудили актуальные точки развития и взаимодействия, наметили планы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства двух стран. Главным итогом встречи стало подписание «Дорожной карты» совместных мероприятий на второе полугодие 2026 года. Также договорились о проведении бизнес-миссии воронежских предпринимателей в Минск, которая будет приурочена ко Дню города.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.