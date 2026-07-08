Делегация центра «Мой бизнес» Воронежской области посетила Белоруссию

После состоялся круглый стол с представителями Воронежской области и принимающей стороны. Они обсудили актуальные точки развития и взаимодействия, наметили планы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства двух стран. Главным итогом встречи стало подписание «Дорожной карты» совместных мероприятий на второе полугодие 2026 года. Также договорились о проведении бизнес-миссии воронежских предпринимателей в Минск, которая будет приурочена ко Дню города.