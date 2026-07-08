Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти: Большинство молодежи Пермского края удовлетворено жизнью в регионе

Жизнью в Пермском крае удовлетворены 80% молодого населения. Это следует из доклада Агентства по делам молодежи в Прикамье за 2025 год, сообщает telegram-канал краевого парламента. 70% респондентов отмечают улучшение жизни, а 84% опрошенных уверены, что в регионе есть условия для самореализации. Согласно докладу, позитивные перемены молодежь Прикамья связывает с благоустройством территорий, развитием инфраструктуры, наличием культурно-массовых мероприятий, ремонтом дорог и качеством общественного транспорта.

Жизнью в Пермском крае удовлетворены 80% молодого населения. Это следует из доклада Агентства по делам молодежи в Прикамье за 2025 год, сообщает telegram-канал краевого парламента. 70% респондентов отмечают улучшение жизни, а 84% опрошенных уверены, что в регионе есть условия для самореализации. Согласно докладу, позитивные перемены молодежь Прикамья связывает с благоустройством территорий, развитием инфраструктуры, наличием культурно-массовых мероприятий, ремонтом дорог и качеством общественного транспорта.