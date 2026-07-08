Какие семинары проведет волгоградское УФНС в III квартале 2026?

В числе тем — изменения налогового законодательства, в том числе по НДС и налогу на прибыль организаций, об особенностях применения упрощённой системы налогообложения, о порядке внесения сведений о кодах по ОКВЭД в реестры и их отражении в выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также о льготных тарифах для субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях.