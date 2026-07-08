Какие семинары проведет волгоградское УФНС в III квартале 2026?

Специалисты налоговых органов Волгоградской области приглашают налогоплательщиков на тематические семинары и вебинары в 3 квартале 2026 года — участникам расскажут об изменениях в законодательстве, льготах для МСП, порядке уплаты имущественных налогов и возможностях электронных сервисов ФНС.
В числе тем — изменения налогового законодательства, в том числе по НДС и налогу на прибыль организаций, об особенностях применения упрощённой системы налогообложения, о порядке внесения сведений о кодах по ОКВЭД в реестры и их отражении в выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также о льготных тарифах для субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях.
Сотрудники инспекций также представят информацию об электронных услугах ФНС, сервисах и функционале личных кабинетов, порядке уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2025 год и способах получения налоговых уведомлений. Кроме того, разъяснят возможность воспользоваться отсрочкой или рассрочкой налоговой задолженности.
На семинарах и вебинарах можно будет не только получить актуальную информацию, но и задать вопросы специалистам и получить квалифицированные ответы.
Дату, место, формат и подробное описание тем каждого мероприятия можно уточнить в графике семинаров (вебинаров) для налогоплательщиков.