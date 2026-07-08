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Нижегородцев, выбрасывающих мусор в лесу, поймала фотоловушка в Кстовском районе

Материалы передали в полицию, чтобы установить автомобили и личности нарушителей.

Источник: Нижегородская правда

В Кстовском районе фотоловушка зафиксировала нарушителей, которые выбрасывали мусор в лесу. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

На кадрах видно, как двое мужчин приехали в лес на грузовиках и начали доставать оттуда мусор, оставив после себя порядка 7 кубометров твёрдых коммунальных отходов.

Материалы передали в полицию, чтобы установить автомобили и личности нарушителей. Ведётся административное расследование.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что суд дисквалифицировал директора МП «Коммунальная служба» в Краснооктябрьском округе из-за экологических нарушений.