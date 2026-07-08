Суд приговорил двух калининградцев к 18 и 24 годам за госизмену

государственной измене. Оперативники УФСБ по Калининградской области пресекли их деятельность.
Владимир Горулев (2001 г. р.) передавал украинской стороне координаты объектов транспортной инфраструктуры, чтобы ВСУ могли совершать диверсии. Его приговорили к 18 годам лишения свободы: первые три года в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Штраф — 200 тысяч рублей.
Илья Самок (2002 г. р.) действовал по заданию украинских спецслужб и организовал диверсии на объектах транспортной инфраструктуры России. Ему дали 24 года: первые шесть лет в тюрьме, затем колония строгого режима. Штраф — 800 тысяч рублей.
Оба приговора вступили в законную силу.