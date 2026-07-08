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Суд приговорил двух калининградцев к 18 и 24 годам за госизмену

Балтийский флотский военный суд вынес приговоры двум жителям региона, признанным виновными в.

Источник: KaliningradToday

государственной измене. Оперативники УФСБ по Калининградской области пресекли их деятельность.

Владимир Горулев (2001 г. р.) передавал украинской стороне координаты объектов транспортной инфраструктуры, чтобы ВСУ могли совершать диверсии. Его приговорили к 18 годам лишения свободы: первые три года в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Штраф — 200 тысяч рублей.

Илья Самок (2002 г. р.) действовал по заданию украинских спецслужб и организовал диверсии на объектах транспортной инфраструктуры России. Ему дали 24 года: первые шесть лет в тюрьме, затем колония строгого режима. Штраф — 800 тысяч рублей.

Оба приговора вступили в законную силу.