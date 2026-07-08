Суд приговорил двух калининградцев к 18 и 24 годам за госизмену

Илья Самок (2002 г. р.) действовал по заданию украинских спецслужб и организовал диверсии на объектах транспортной инфраструктуры России. Ему дали 24 года: первые шесть лет в тюрьме, затем колония строгого режима. Штраф — 800 тысяч рублей.