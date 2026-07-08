Почему вредно спать на старом диване, объяснила эксперт

Специалист отметила, что заметить неисправность можно по скрипу при посадке или проваливанию спального места. Чтобы избежать проблем, она советует не ждать внешних дефектов и ориентироваться на срок службы: для ежедневного сна — семь-восемь лет, для гостевого — 10−12 лет. Сигналом к замене, по ее мнению, является не только скрип или провал, но и ухудшение самочувствия.