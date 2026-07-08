Почему вредно спать на старом диване, объяснила эксперт

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пылевые клещи и плесень, накапливающиеся внутри старого дивана, становятся сильными аллергенами и могут вызвать респираторные и кожные реакции, рассказала руководитель по продукту компании Moon Ангелина Логинова.
«В теплое время года, когда в помещении повышается температура, а окна часто открыты, внутри старых диванов создается влажная и теплая среда. Именно она делает продукты жизнедеятельности пылевых клещей, скопившиеся в наполнителе за годы, сильнейшим аллергическим триггером», — сказала Логинова «Газете.Ru».
По словам эксперта, регулярный сон на таком диване резко повышает риск обострения аллергии, раздражения дыхательных путей и кожных реакций.
Она отметила и другую проблему. «Самый неочевидный факт — это так называемая усталость материалов, которая происходит внутри. Большинство наполнителей со временем теряют упругость и проседают — особенно это касается пенополиуретана низкого качества, который окисляется и теряет плотность. Одновременно растягивается и металл в пружинных блоках», — пояснила специалист.
В результате диван приобретает «эффект гамака» — его ортопедические свойства полностью утрачиваются, объяснила Логинова. Из-за этого позвоночник не получает правильной поддержки, что может привести к хронической усталости и проблемам со сном, предупредила эксперт.
Специалист отметила, что заметить неисправность можно по скрипу при посадке или проваливанию спального места. Чтобы избежать проблем, она советует не ждать внешних дефектов и ориентироваться на срок службы: для ежедневного сна — семь-восемь лет, для гостевого — 10−12 лет. Сигналом к замене, по ее мнению, является не только скрип или провал, но и ухудшение самочувствия.