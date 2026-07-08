В Волжском вслед за Волгоградом перекопали Привокзальную площадь

Подробности об исполнителе работы волжане могут узнать на информационном щите, который уже появился на площади. Напомним, грандиозные работы по благоустройству еще раньше начались на Привокзальной площади Волгограда. Перед этим под ней заменили все коммуникации. Сейчас рабочие мостят площадь, с которой навсегда убрали парковку. Теперь она станет пешеходной, а ее украшением будет новый фонтан «Детский хоровод» с ночной подсветкой.