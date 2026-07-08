Крымский стрелок взял серебро на всероссийских соревнованиях

Состязания прошли в Ижевске с 22 по 30 июня. В этом году турнир собрал около 500 юных спортсменов из 42 регионов в двух возрастных категориях: 2010−2011 и 2012−2014 годов рождения. Соревнования стали отборочным этапом к финалу Спартакиады учащихся России 2026 года. По результатам состязаний крымские стрелки примут в нем участие.