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Крымский стрелок взял серебро на всероссийских соревнованиях

В этом году турнир собрал около 500 юных спортсменов из 42 регионов.

Представитель сборной Республики Крым Кирилл Ковалев занял второе место на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе «Юный стрелок России», сообщили в аппарате совета министров региона. Поддержка молодых чемпионов — задача государственной программы «Спорт России».

Состязания прошли в Ижевске с 22 по 30 июня. В этом году турнир собрал около 500 юных спортсменов из 42 регионов в двух возрастных категориях: 2010−2011 и 2012−2014 годов рождения. Соревнования стали отборочным этапом к финалу Спартакиады учащихся России 2026 года. По результатам состязаний крымские стрелки примут в нем участие.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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