«Семья» Красавиных строит клубный дом у Центрального парка Воронежа за 1,5 млрд

ООО СЗ «Жилстрой 21» входит в группу компаний «Семья», специализирующуюся на строительстве жилья комфорт-класса. Девелопер реализовал в Воронеже жилые комплексы «Облака», «Семья», дома на улице Генерала Перхоровича и ряд других проектов. Всего компания ввела в эксплуатацию шесть жилых домов общей жилой площадью более 92,3 тыс. кв. м. Сейчас застройщик одновременно возводит три дома общей жилой площадью 39,3 тыс. кв. м, включая ЖК «Матрешка».