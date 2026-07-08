Иркутянина обвинили в госизмене и попытке перехода госграницы под Белгородом

Молодой человек прибыл в город Шебекино (около 35 км от Белгорода). Там он планировал перейти на территорию Украины, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Иркутянина обвиняют по трем статьям УК РФ в покушении на государственную измену (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и незаконном пересечении государственной границы РФ (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ). Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.