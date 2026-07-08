Проект футбольного стадиона в Воронеже отдали белорусским строителям

Спортивную арену с трибунами на 24 тысячи зрителей возведет в центре Воронежа компания, входящая в могилевский холдинг «Стройтрест». Символический старт проекту дали в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России.
Ожидается, что к 1 июля 2029 года в городе появится футбольный стадион, полностью отвечающий требованиям Российской премьер-лиги. Его обустройство обойдется в сумму около 20 миллиардов рублей, при этом 80% расходов будет обеспечено из госбюджета.
Новый объект появится на месте снесенного Центрального стадиона профсоюзов, который под разными названиями существовал в городе с 1930 года. Помимо футбольных матчей, на нем проводились тренировки и соревнования по легкой атлетике. Стадион был общедоступным, но и поддерживать его в нормальном состоянии в последние десятилетия стало проблематично. В профсоюзном бюджете не хватало средств, качество газона и инфраструктуры не позволяло проводить здесь статусные игры.
Между тем областные власти наряду с обычными болельщиками возлагали большие надежды на местный футбольный клуб «Факел».
Команда в советское время играла на крепком среднем уровне, в 1990-е и начале нулевых в основном балансировала между Первой и Второй лигой. Однако любые успехи воронежских игроков, а тем более мимолетные попадания в высший дивизион традиционно имели мощную фанатскую поддержку.
В 2022-м клуб впервые за 20 лет вышел в РПЛ, а правительство Воронежской области взяло Центральный стадион профсоюзов в безвозмездную аренду, чтобы в течение пяти лет привести поле к современным стандартам. В 2023-м все сооружение комплекса перешло в собственность региона, и власти начали готовить общественность к крупным переменам. Речь шла о том, чтобы разобрать старую арену, расширить территорию стадиона и возвести на ней более масштабный комплекс — но уже только для футбола. Для этого выбрали формат концессии — соглашения с инвестором, который вкладывает свои средства в объект и затем постепенно возвращает их в период эксплуатации.
Решение было воспринято в городе неоднозначно: в проекте реконструкции «забыли» легкую атлетику, жители прилегающих домов возражали против сноса дворовых построек, урбанисты предрекали транспортные проблемы (в дни матчей движение вокруг стадиона и прежде приходилось перекрывать) и призывали перенести стадион на более просторную площадку… Но чиновники свое решение менять не стали. В 2025-м, после очередного вылета «Факела» из Премьер-лиги, начались снос Центрального стадиона и подготовка участка под строительство футбольной арены. В мае 2026-го, правда, команда вернула себе место в РПЛ.
Тем временем компания с белорусским участием (ООО «Стройинжиниринг»), которой поручили демонтаж, выступила с концессионной инициативой. Она предложила возвести стадион за три года и 19,8 миллиарда рублей. По нормам российского законодательства власти объявили торги, чтобы попытать счастья в этом проекте могли и другие участники рынка. Заявки подали две фирмы — ООО «Строительная компания Трансрегион» и ООО «Смоленск-спорт», но их отклонили по формальным признакам, и открытый конкурс не состоялся. Соглашение сроком на восемь лет будет заключено со «Стройинжинирингом». Компания зарегистрирована в Воронежской области, но входит в «Стройтрест-холдинг» с управляющей компанией в Могилеве.
Подписано соглашение, которым закреплено участие белорусских строителей в возведении крупных инфраструктурных и социальных объектов на территории региона.
По условиям договора в центре Воронежа появится «Центральный стадион ФК “Факел” — комплекс сооружений высотой от двух до пяти этажей с общей площадью 83 тысячи квадратных метров. Помимо футбольного поля с натуральным газоном и трибун там оборудуют парковку на 230 машин, несколько буфетов, кафе и ресторан, офисные помещения для администрации клуба и два музея — в одном будут представлены спортивные достижения региона, в другом — “Факела”. Помимо видеоэкранов на каждой трибуне в проекте предусмотрен инновационный фасад для проекции изображений и генераторы тумана для визуальных эффектов.
Большую часть расходов — 15,8 миллиарда — покроет капитальный грант из бюджета. Концессионер обязуется вложить около 4,1 миллиарда и с 2029 по 2034 год уплачивать в казну региона определенные суммы (в диапазоне от 263 тысяч до 1,1 миллиарда, с учетом колебаний ключевой ставки Банка России).
У белорусских строителей уже накоплен весомый опыт работы в Воронежской области. Успешно сданы школы в Семилуках и Семилукском районе, «Белорусский квартал» в поселке Лушниковка под Бобровом, где использовались домокомплекты РУП «Завод газетной бумаги». Жилье стало частью экодеревни, создаваемой по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Сейчас тот же «Стройинжиниринг» выполняет контракт на строительство школы в селе Александровка Новоусманского района по белорусскому проекту. Как отметил на Форуме регионов Беларуси и России воронежский губернатор Александр Гусев, партнеры из РБ также возвели в области несколько детских садов и футбольный стадион для тренировок «Факела».
В рамках мероприятия было подписано соглашение о взаимодействии между правительством Воронежской области и ГК «БелИнжиниринг», которым закреплено дальнейшее участие белорусских строителей в возведении крупных инфраструктурных и социальных объектов на территории региона.