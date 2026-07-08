Проект футбольного стадиона в Воронеже отдали белорусским строителям

В 2022-м клуб впервые за 20 лет вышел в РПЛ, а правительство Воронежской области взяло Центральный стадион профсоюзов в безвозмездную аренду, чтобы в течение пяти лет привести поле к современным стандартам. В 2023-м все сооружение комплекса перешло в собственность региона, и власти начали готовить общественность к крупным переменам. Речь шла о том, чтобы разобрать старую арену, расширить территорию стадиона и возвести на ней более масштабный комплекс — но уже только для футбола. Для этого выбрали формат концессии — соглашения с инвестором, который вкладывает свои средства в объект и затем постепенно возвращает их в период эксплуатации.