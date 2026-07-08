В Березниках специалисты «Т Плюс» на 10 дней отключат горячую воду для подготовки ТЭЦ и теплосетей к зиме

Особая просьба к жителям и автолюбителям: во время испытаний теплосетей соблюдать осторожность вблизи тепловых камер и трубопроводов, не приближаться к местам парения и не пересекать лужи с горячей водой. В случае обнаружения признаков утечки теплоносителя (парение, кипяток на поверхности, провалы грунта) немедленно сообщать в Тепловую справочную службу по телефону 8 (3424) 23−17−70.