Тилли Норвуд станет звездой ленты Misaligned — проекта студии Particle6, которым руководит её «создательница» Элин Ван дер Вельден. Картина задумана как причудливое сочетание комедии и драмы: это история взросления в сюрреалистичном цифровом пространстве — так называемом «Тилливерсе», будто затерянном где‑то в облачных серверах.
В центре сюжета — сама Тилли: ИИ без тела, без детства и личного опыта, но с доступом к колоссальным массивам человеческих данных. Её путь запускает мошеннический бот: он подталкивает героиню нарушить установленные границы, пробуждая в ней собственные желания и амбиции. По мере того как Тилли становится всё более похожей на человека, растёт и её популярность. Однако вместе со славой приходит и мучительное чувство стыда: героиня осознаёт, что её личность буквально собрана из фрагментов человеческого опыта. Создатели обещают, что фильм получится одновременно хаотичным, остроумным и глубоким — и затронет острые вопросы идентичности и страхов перед стремительным развитием ИИ.
Реакция индустрии оказалась неоднозначной. Некоторые актрисы, включая Мелиссу Барреру и Кирси Клемонс, выступили против использования цифровых артистов, посчитав, что такие проекты ставят под угрозу рабочие места живых актёров.
В соцсетях дискуссия разгорелась с новой силой: пользователи напоминают о недавней забастовке Гильдии актёров США и задаются вопросом, почему вместо синтетического образа не пригласили реальных исполнительниц. Впрочем, часть актёров отнеслась к ситуации с иронией — и даже разыграла шутливые бытовые сценки с участием Тилли. Так или иначе, Misaligned обещает стать не просто фильмом, а поводом для широкой общественной дискуссии о будущем актёрской профессии и границах применения технологий в искусстве.