В центре сюжета — сама Тилли: ИИ без тела, без детства и личного опыта, но с доступом к колоссальным массивам человеческих данных. Её путь запускает мошеннический бот: он подталкивает героиню нарушить установленные границы, пробуждая в ней собственные желания и амбиции. По мере того как Тилли становится всё более похожей на человека, растёт и её популярность. Однако вместе со славой приходит и мучительное чувство стыда: героиня осознаёт, что её личность буквально собрана из фрагментов человеческого опыта. Создатели обещают, что фильм получится одновременно хаотичным, остроумным и глубоким — и затронет острые вопросы идентичности и страхов перед стремительным развитием ИИ.