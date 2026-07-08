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Калининградец избил полицейского в состоянии наркоопьянения. Ему грозит до 5 лет колонии

Следственный отдел по Московскому району завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, 6 мая 2026 года в квартире на улице Левитана сотрудники полиции проводили обыск в рамках уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Обвиняемый, находившийся в состоянии…

Источник: Янтарный край

Следственный отдел по Московскому району завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, 6 мая 2026 года в квартире на улице Левитана сотрудники полиции проводили обыск в рамках уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Обвиняемый, находившийся в состоянии наркотического опьянения, отказался подчиниться законным требованиям полицейских и нанёс не менее четырёх ударов кулаками в голову старшему оперуполномоченному Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Уголовное дело направлено в суд. Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Руководитель следственного отдела Алексей Елисеев отметил, что совершение преступления в состоянии опьянения может быть признано судом отягчающим обстоятельством.