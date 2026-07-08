В Москве арестовали главу секты «Граждане СССР» Владимира Корякина

Отдельные группы людей, считавшие себя гражданами Советского Союза, стали появляться еще в 1995 году. Само движение появилось в 2010 году, когда стоматолог из Душанбе Сергей Тараскин переехал в Московскую область и открыл клинику. Он не смог погасить взятые кредиты и в Арбитражном суде заявил, что является «врио президента СССР». По его словам, поскольку он брал кредит в Российской Федерации, выплачивать деньги он был не обязан. Впоследствии вокруг этой идеи сформировалось движение сторонников.