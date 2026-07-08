Автобусы-гармошки могут появиться в Самаре

Поэтому для переформатирования и перераспределения маршрутной сети планируется рассмотреть создание так называемых подвозных маршрутов к станциям метрополитена и транспортно-пересадочным узлам. По словам главы дептранса, по более коротким маршрутам пассажиров доставят до другого вида транспорта, на котором он комфортно сможет передвигаться дальше.