Лантратова наградила победителей конкурса «Права человека глазами детей»

«Это уникальные работы. Например, девочка из Курска нарисовала “Право на защиту в сильных руках”. Это говорит нам о чем? О том, как тонко дети сейчас чувствуют тревогу настоящего времени, как они сопереживают тем событиям, которые происходят. Вместе с тем, в картине, где мы видим ребенка в руках нашего защитника специальной военной операции, мы видим веру. Дети верят в наших защитников, они им пишут письма», — добавила Лантратова.