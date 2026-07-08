Лантратова наградила победителей конкурса «Права человека глазами детей»

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в День семьи, любви и верности наградила победителей Всероссийского конкурса «Права человека глазами детей», передает корреспондент РИА Новости.
В День семьи, любви и верности, который в России ежегодно отмечается 8 июня, в Доме прав человека в Москве прошла церемония награждения победителей Всероссийского творческого конкурса «Права человека глазами детей». Авторам лучших работ Лантратова вручила дипломы, памятные подарки и сертификаты участников.
«Конкурс проводится аппаратом уполномоченного по правам человека уже пять лет. И в нем за весь период времени приняли участие более шести тысяч детей из 70 регионов страны… Всего в этом году мы отобрали тысячу работ из 43 регионов нашей страны, и это уникальные работы», — сказала Лантратова в ходе церемонии награждения.
Федеральный омбудсмен уточнила, что в этом году в конкурсе приняли участие дети и молодежь в возрасте от 7 до 25 лет, а также творческие коллективы и семьи. Работы выполнялись в номинациях «Рисунок», «Декоративно-прикладное творчество», «Фотоколлаж» и «Литературный сюжет».
«Очень часто мы слышим слова — “права человека”, “милосердие”, “законность” — и думается, может быть, для кого-то это абстрактные понятия. Но смотришь на те картины, которые рисуют дети, и понимаешь, что они эти слова, эти понятия чувствуют даже больше, честнее и сильнее, чем многие взрослые», — добавила она.
Кроме того, 70 лучших работ участников конкурса этого года представлены на выставке в Доме прав человека, которая открылась там уже в третий раз.
«Это уникальные работы. Например, девочка из Курска нарисовала “Право на защиту в сильных руках”. Это говорит нам о чем? О том, как тонко дети сейчас чувствуют тревогу настоящего времени, как они сопереживают тем событиям, которые происходят. Вместе с тем, в картине, где мы видим ребенка в руках нашего защитника специальной военной операции, мы видим веру. Дети верят в наших защитников, они им пишут письма», — добавила Лантратова.
Конкурс «Права человека глазами детей» входит в программы номинаций Международной премии «Золотой шар» и проводится при поддержке Комитета по просвещению Госдумы РФ, Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ), Союза журналистов Москвы и Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя. Церемония награждения традиционно проходит при участии Фонда «Возрождение и Надежда».