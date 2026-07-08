В Татарстане смогли запечатлеть редкую сибирскую птицу

Сотрудники государственного природного заказника «Степной» им. А. И. Щеповских смогли сделать снимок сибирского урагуса, сообщили в государственном комитете Республики Татарстан по биологическим ресурсам. Сохранение биоразнообразия природы — главная цель национального проекта «Экологическое благополучие».
Уточним, сибирский урагус — редкая залетная птица размером 16−19 см с толстым, как у снегиря, клювом. Взрослые самцы окрашены в нежно-розовый цвет с серебристо-белой «сединой» на голове. У самок и молодых самцов-первогодок буровато-охристо-серое оперение с узкими темными штрихами, а поясница и надхвостье отливают красновато-розовым.
Урагусы держатся кустарников и зарослей бурьяна, кочуют поодиночке или небольшими группами. В госкомитете отметили, что вполне возможно, что эта сибирская птица не только залетает, но и гнездится на территории Татарстана.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.