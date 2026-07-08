«Иннопром»: Эксперты обсудили путь к новому технологическому укладу с помощью ИИ-агентов

Как отметил модератор дискуссии — старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов, — весь мир вступает в эпоху генеративного искусственного интеллекта (GenAI). Эта трансформация пройдёт по тем же лекалам, что и предыдущий этап — цифровизация. Всего три страны в мире — США, Китай и Россия — сейчас имеют сопоставимые по уровню собственные фундаментальные ИИ-модели. И для нашей страны это кардинально иная ситуация, ведь цифровизация и Agile-трансформация основывались на западных решениях, что не обеспечивало технологический суверенитет. Российский финтех уже вышел на лидирующие позиции, отечественная промышленность тоже внедряет ИИ с акцентом на специфику производственных процессов.