Водителя автопоезда осудили после смертельного ДТП в Нижегородской области

Суд назначил виновному 2 года и 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, а также лишил его права управлять транспортными средствами на два года. Кроме того, с собственника грузовика взыскали 900 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу матери погибшего и 400 тысяч рублей — в пользу его сестры. Приговор пока не вступил в законную силу.