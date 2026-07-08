Водителя автопоезда осудили после смертельного ДТП в Нижегородской области

Лысковский районный суд вынес приговор водителю автопоезда Игорю Миронову по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в Нижегородском областном суде.
Суд установил, что вечером 27 января 2026 года мужчина управлял грузовым тягачом со скоростью, не обеспечивавшей постоянный контроль за дорожной обстановкой. В результате водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. В аварии погиб водитель одной из машин.
Суд назначил виновному 2 года и 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, а также лишил его права управлять транспортными средствами на два года. Кроме того, с собственника грузовика взыскали 900 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу матери погибшего и 400 тысяч рублей — в пользу его сестры. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что нижегородку отправили в колонию за попытку сбыта наркотиков.