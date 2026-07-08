85% россиян считают, что о финансах в семье нужно говорить открыто

87% родителей хотя бы время от времени обсуждают с детьми денежные вопросы, однако регулярный, системный диалог выстроен только в 38% семей, почти половина (49%) ограничивается эпизодическими беседами. Реже всего о деньгах с детьми говорят в Северо-Кавказском (22%) и Дальневосточном (28%) федеральных округах. Почти в половине семей в Северо-Западном федеральном округе (48%, без учета Санкт-Петербурга) и Москве (43%) признают важность обучения детей обращению с деньгами и регулярно общаются с ними на эту тему.