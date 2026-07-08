В Сибири изучат и пересчитают манулов с помощью технологий

В России запустили масштабный проект по изучению и защите манула. Инициаторами и исполнителями выступают Межрегиональная ассоциация «Ирбис», компания «Марс» и Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН). Полевые работы пройдут с июля до конца октября сразу в нескольких регионах — в Республиках Алтай и Бурятия и Забайкальском и Красноярском краях, сообщает Life.ru.