В Сибири изучат и пересчитают манулов с помощью технологий

В России запустили масштабный проект по изучению и защите манула. Инициаторами и исполнителями выступают Межрегиональная ассоциация «Ирбис», компания «Марс» и Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН). Полевые работы пройдут с июля до конца октября сразу в нескольких регионах — в Республиках Алтай и Бурятия и Забайкальском и Красноярском краях, сообщает Life.ru.
К работе также подключились ключевые природоохранные территории: заповедники «Убсунурская котловина», «Даурский» и «Саяно-Шушенский», а также Тункинский и Сайлюгемский национальные парки. В полевых исследованиях помогут волонтеры из движения «По следам снежного барса».
Ученые сосредоточатся на изучении локальных группировок манула: они проанализируют, насколько плотно заселены те или иные участки, оценят численность животных в разных природных условиях, а затем распространят выводы на другие территории, учитывая, насколько они пригодны для жизни этого вида.
Особенность проекта в применении передовых технологий. Специалисты впервые опробуют метод пространственного повторного отлова (SECR) для подсчета манулов. Кроме того, в работе задействуют модель случайных столкновений (REM), которая опирается на алгоритмы компьютерного зрения. Для сбора данных фотоловушки размещают не вдоль троп, а в произвольно выбранных участках площадью два квадратных метра.
Началась первая экспедиция 5 июля, проходит в Республике Алтай и рассчитана примерно на неделю. Основные задачи этапа — установка фотоловушек в Сайлюгемском национальном парке и в районе Кош-Агачского района. Результаты комплексного исследования лягут в основу новых, более эффективных мер по сохранению манула.