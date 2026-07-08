Казахстан ограничил въезд машин соседних государств для борьбы с вывозом топлива

Казахстан ввел ограничения на въезд и выезд автомобильного транспорта для предотвращения нелегального вывоза топлива и ГСМ. Грузовой и легковой транспорт из приграничных государств может въезжать не чаще раза в сутки. Ограничения действуют еще с конца мая, а с начала июня усилены после поручения премьера Олжаса Бектенова. В России тем временем продолжается введение мер по улучшению снабжения топливом: так, в Нижегородской области с 9 июля бензин будут продавать по четным и нечетным автомобильным номерам.