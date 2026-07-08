В Тукаевском районе собрали более двух тысяч подписей против мегасвалки

Жители Тукаевского района и Набережных Челнов уже неоднократно выступали против строительства комплекса по переработке отходов в Князевском сельском поселении. В частности в декабре 2024 года было собрано около тысячи подписей против этого. Также сельчане жаловались по этому вопросу на прямую линию президента России Владимира Путина.