Крымчанам рассказали, куда жаловаться на духоту в общественном транспорте

В ГУП РК «Крымтроллейбус» корреспонденту «Крымской газеты» заявили, что никакого распоряжения об экономии топлива, которое разрешало бы отключать кондиционеры, нет. Предприятие пояснило: проблемы с охлаждением в салонах связаны не с экономией, а с нехваткой запчастей для кондиционеров. Однако неисправности стараются устранять в кратчайшие сроки.