Крымчанам рассказали, куда жаловаться на духоту в общественном транспорте

Лето в Крыму традиционно сопровождается жалобами пассажиров на неработающие кондиционеры в общественном транспорте. В этом году к проблеме добавился топливный кризис: некоторые водители автобусов начали объяснять отказ от охлаждения салона необходимостью экономить бензин.
В ГУП РК «Крымтроллейбус» корреспонденту «Крымской газеты» заявили, что никакого распоряжения об экономии топлива, которое разрешало бы отключать кондиционеры, нет. Предприятие пояснило: проблемы с охлаждением в салонах связаны не с экономией, а с нехваткой запчастей для кондиционеров. Однако неисправности стараются устранять в кратчайшие сроки.
Если кондиционер исправен, но водитель его не включает, пассажиры могут пожаловаться на горячую линию или попросить включить охлаждение. В «Крымтроллейбусе» предупредили: за отказ включать кондиционер водителя накажут. При этом в предприятии признают, что бывают спорные ситуации — одному пассажиру холодно, другому жарко.
Часть старого подвижного состава вообще не оборудована кондиционерами. В таких случаях пассажирам остается только открывать окна.
Автомеханик Дмитрий в беседе с изданием заверил, что экономия на кондиционере — сомнительная идея. Жара притупляет внимание водителя и ускоряет усталость, что может привести к аварии. На ходу открытые окна нарушают аэродинамику, увеличивая расход топлива. Пара литров бензина, по его словам, не стоят жизни и здоровья пассажиров и водителя.
Куда жаловаться: горячие линии управления транспорта Симферополя (