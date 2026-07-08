В правительстве Прикамья прокомментировали дефицит бензина в регионе

Дефицит бензина в регионе прокомментировали в правительстве Пермского края.
Как сообщили в пресс-службе кабмина, 8 июля прошло заседание краевого оперштаба, на котором в центре внимания оказались вопросы снабжения топливом ключевых сфер: здравоохранение, образование, ЖКХ, агропромышленный комплекс и критические важные предприятия.
По данным правительства, дефицит бензина не сказался на работе общественного транспорта в Перми. Большая часть автопарка — 85% — использует газомоторное топливо, а оставшаяся — дизельное топливо. Автобусы, задействованные на межмуниципальных маршрутах, работают на метане или на дизеле.
Также в повестку обсуждения вошёл вопрос о наличии топлива заправках. В УФАС сообщили, что за последнюю неделю один из операторов нарастил объёмы поставок бензина на АЗС.
«Компания перестроила логистику для ритмичного снабжения АЗС. Планируется, что будет усилена работа и на самих заправках: например, будут задействованы дополнительные операторы, особенно перед выходными днями», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказал, что происходит с топливом в Пермском крае.